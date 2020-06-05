В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Чехии

В МИД России прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что Россия не только адекватно ответит на это решение чешских властей, но и учтет этот случай при формировании линии в отношении республики. В министерстве считают, что «нужно отвечать за такие провокации».

Ранее правительство Чехии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата из-за инцидента, когда российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин.

«Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства России были названы персонами нон грата», — сказал Бабиш.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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