Россия ответит на высылку своих дипломатов из Чехии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».

«Ответ (России) будет обязательно, зеркальный», — подчеркнул политик.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что это связано с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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