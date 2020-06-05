Россия ответит на высылку своих дипломатов из Чехии
Россия ответит на высылку своих дипломатов из Чехии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».
«Ответ (России) будет обязательно, зеркальный», — подчеркнул политик.
Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что это связано с историей о якобы перевозке в страну яда.
В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
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