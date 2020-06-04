Эксперт оценил преимущества дистанционного голосования

Дистанционная форма голосования отрывает широкие возможности для граждан и решает проблему для тех, кто в момент голосования не находится на своем избирательном участке, например, в отпуске, считает сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По его словам, эта форма голосования будет востребована и в экстренных условиях, в частности, в режиме самоизоляции во время пандемии.

Эксперт рассказал «Газете.Ru», что по этому вопросу уже неоднократно проводились экспертные слушания. В частности, заслушивался эксперт из Эстонии, который рассказывал о практике дистанционного голосования в этой стране, о защите информации и о заинтересованности граждан в такой процедуре.

«Такая система уже применялась на минувших московских муниципальных выборах. Интерес к ней был высок, особенно среди молодых людей», — обратил внимание Брод.

Он отметил, что сейчас эта норма вводится в Москве и Нижегородской области. Помимо того, поступили заявки из Санкт-Петербурга, Карелии и Красноярского края.

«Но пока нужно выработать доверие к этой системе среди граждан. Основываясь на порядке осуществления электронного голосования, эксперты должны выработать систему общественного контроля за этим. Будут созданы специальные территориальные комиссии, которые будут отвечать за это голосование», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, мировой опыт показывает, что это голосование более эффективно и более актуально. На данный момент внимание сосредоточено на выработке норм для избирательных комиссий в тех регионах, где будут проводиться выборы.