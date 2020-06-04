Электронное голосование по поправкам пройдет в Москве и Нижегородской области

Центральная избирательная комиссия одобрила электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области, пишет РИА «Новости».

«По итогам рейтингового голосования ЦИК принимает решение, что дистанционное электронное голосование пройдет в Москве и Нижегородской области», — приводятся слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Ранее стало известно, что пять субъектов (Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия) подали заявки на электронное голосование.

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