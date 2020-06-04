Лукашенко рассказал о «хряке» и «свиноматке» в президентской гонке

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о своем оппоненте на предстоящих президентских выборах Валерии Цепкало и выборах в 90-х, рассказал о влиянии подкованности в сельскохозяйственной теме на политическую гонку, передает РИА «Новости».

Лукашенко попросил соперника Цепкало публично рассказать об увольнении и о том, на какие деньги он ведет избирательную компанию. После этого политик вспомнил о президентских выборах 90-х и как Цепкало говорил, что Лукашенко в 1994 году был близок белорусскому народу из-за хорошего знания сельскохозяйственной темы.

«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что люди из села прекрасно понимают, «что такое петух, который топчет кур» и что такое «свиноматка».

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