Посольство России передало Нетаньяху приглашение на парад Победы

Посольство России в Тель-Авиве передало официальное приглашение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Посольство нотой передало израильской стороне подтверждение приглашения Б. Нетаньяху на мероприятия по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство ждет ответ Израиля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.

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