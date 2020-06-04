Эксперт: поддержка Кремлем губернаторов опирается на KPI и одобрение населения

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал кадровую политику Кремля в свете поддержки президентом РФ ряда глав регионов в переизбрании.

«Здесь два процесса, которые надо к общей точке сводить. Безусловно, кадровая политика президента базируется на KPI — показателях, которые крайне важны для того, чтобы оценивать, насколько губернатор тот или иной эффективно справляется с возложенными на него обязанностями. Вокруг этого было очень много дискуссий, но общая позиция — что это создает объективную картину, позволяет видеть процессы в динамике. Растут эти показатели KPI, не растут — это важный и ценный инструмент для оценки губернатора или руководителей федеральных ведомств. Это первое обстоятельство», — отметил он.

Второе обстоятельство, по словам эксперта — такой немаловажный инструмент, как разнообразные социологические замеры. «Насколько губернатору доверяет население, на сколько оно оценивает его деятельность, какие-то отдельные события в жизни региона. Это тоже фактор. Когда эти два обстоятельства сходятся воедино — возникает некая оценка, хороший губернатор и справился ли он со своими обязанностями, и чем руководствуется президент — сразу становится понятно», — добавил он.

«Когда губернаторов нет необходимости менять и они эффективны — например, Ситников в Костромской области, глава Татарстана Минниханов тоже получили поддержку президента. А там, где губернаторы своих обязанностей не исполняли — президент нашел своевременную им замену, и те регионы возглавляют временно исполняющие обязанности. В той же Калужской области, Иркутской области, Чувашии. Бесконечная череда, смена губернаторов не является чем-то необходимым системе — важнее, что перестроены подходы, когда собирается оценка воедино», — подытожил Алиев.