Трамп отрицает применение резиновых пуль против протестующих у Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что полиция не стреляла резиновыми пулям по протестующим у Белого дома в Вашингтоне, в понедельник, 1 июня. Об этом он сказал в беседе с журналистом телеканала Newsmax TV.

По его словам, стражи порядки не делали этого. Американский лидер отметил, что сотрудники полиции «просто отодвинули» демонстрантов от Белого дома.

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