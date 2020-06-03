Эксперт назвал кадровую политику Путина стабильной

За 20 лет в кадровой политике президента изменились только поколения, но не сама система, сказал в комментарии «Газете.Ru» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он оценил существующую кадровую политику главы государства как стабильную. По его мнению, это самая разумная кадровая политика.

Ранее в среду стало известно, что Путин поддержал кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.

«Убрать того, кто не смог, нелегко, но важно знать, кем его заменить. С одной стороны идет замена неуспевающих. Замена идет стабильно. Здесь нет ничего удивительного. Неудивительно и то, что процесс медленный. Людей незачем вырывать из процесса. Пусть даже у человека есть негативный опыт, это все равно опыт. Разумеется, если речь не идет о неприемлемом опыте», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас кадровая система вполне понятная. По его словам, сначала были губернаторы-политики, потом губернаторы-князья, потом губернаторы-крепкие хозяйственники, потом губернаторы-администраторы.

«Сейчас, как я понимаю, идея заключается в формировании корпуса губернаторов-инноваторов», — предположил собеседник издания.

Специалист обратил внимание, что на процесс замены кадрового состава накладывается текущая ситуация с коронавирусом. Он отметил, что «некоторые на переправе не перепрыгивают».

«Если оказалось, что человек не справляется, то в условиях кризиса его держать, конечно, затратно. При этом ранее президент на встрече с губернаторами сам говорил, что для них подыщут работу. Управленческий опыт — это большой капитал, им разбрасываться нельзя», — подчеркнул Журавлев.