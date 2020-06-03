Посол РФ в Вашингтоне: Россия не причастна к беспорядкам в США

Россия не причастна к беспорядкам в США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА «Новости».

Американские СМИ утверждают, что «Россия якобы стоит за сценой и контролирует ситуацию». «Это все неправда», — добавил он.

Антонов также заявил, что Россия не злорадствует из-за протестов. По его словам, это настоящая беда, потому что погибают люди.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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