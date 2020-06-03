В Кремле не видят угроз здоровью россиян из-за решения провести голосование 1 июля

Здоровью граждан России не будет ничего угрожать 1 июля во время голосования по поправкам в Конституцию при соблюдении необходимых мер предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков заявил, что с каждым днем в стране становится безопаснее, о чем свидетельствует статистика по эпидемиологической обстановке.

«Статистика <...> достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, почему было принято решение провести голосование до окончания эпидемии коронавируса, Песков ответил, что к июлю ожидается существенное улучшение ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказывают глава Роспотребнадзора Анна Попова и ряд специалистов. По их прогнозам, России предстоит пережить еще два инкубационных периода, но к июлю угроз уже не должно быть, добавил Песков.

«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — уточнил пресс-секретарь.

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