Памфилова: все члены УИК будут проверены на коронавирус

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все члены участковых избирательных комиссий в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пройдут тестирование на коронавирус, сообщает РИА «Новости».

«Мы намерены обязательно с Роспотребнадзором, с медицинскими организациями провести тестирование на коронавирус, и мы обязательно в такие реберные точки будем проводить тотальное тестирование членов комиссий», — сказала Памфилова.

Она также обратилась к избиркомам всех уровней с просьбой подготовить резерв сотрудников на случай, если в них будут найдены заболевшие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

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