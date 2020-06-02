Памфилова: все члены УИК будут проверены на коронавирус
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все члены участковых избирательных комиссий в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пройдут тестирование на коронавирус, сообщает РИА «Новости».
«Мы намерены обязательно с Роспотребнадзором, с медицинскими организациями провести тестирование на коронавирус, и мы обязательно в такие реберные точки будем проводить тотальное тестирование членов комиссий», — сказала Памфилова.
Она также обратилась к избиркомам всех уровней с просьбой подготовить резерв сотрудников на случай, если в них будут найдены заболевшие.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час
— Попова одобрила проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля
— Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию