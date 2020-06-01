Эксперт: обвинения со стороны «Голоса» основаны на абсурдной логике

Член Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Антон Тимченко считает неубедительной критику со стороны движения «Голос».

«Я не очень понимаю, какой документ критикует «Голос» (в официальных источниках я такой не видел). Утверждение, что досрочное голосование — «это абсолютно неподконтрольная процедура, реальность проведения которой установить без следственных действий будет невозможно», более чем странно. Ведь порядок предусматривает присутствие наблюдателей, в том числе при проведении досрочного голосования», — отметил он.

Что же касается «неуважительного «надомного» голосования», то, по оценке Тимченко, даже в законодательстве об обычных выборах список причин, по которым избирателю предоставляется право проголосовать «на дому», открытый.

«К тому же, на практике, даже если избиратель указывал, что не может прибыть на участок «по состоянию здоровья», никто у него, конечно же, не требовал медицинское заключение, подтверждающее заболевание, и такая причина всегда могла быть названа лишь в качестве формальности», — отметил эксперт.

Касательно же мер, направленных на исключение заболевания участников голосования и членов комиссий (схема передвижения по участку во избежание очередей, температурный контроль и другие), то они вполне логичны и обоснованы. Более чем странно заявлять, что наблюдатели и члены комиссий — расходный материал, когда, наоборот, предусматриваются меры предосторожности. Абсурдная логика», — резюмировал Тимченко.