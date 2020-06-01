Лукашенко: «майданов» в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «майданов» в стране в преддверии президентских выборов не будет. Об этом сообщает «БелТА».

Он отметил, что государственная безопасность является основой основ и добавил, что не допустит дестабилизации обстановки в государстве.

«Майданов в Белоруссии не будет», — произнес белорусский лидер.

Лукашенко также призвал не сравнивать происходящее сейчас в стране с событиями 2013-2014 годов на Украине.

Очередные выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

До этого первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что «ситуация накануне выборов серьезно накаляется».

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