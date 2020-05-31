Байден обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства 2020 года Джо Байден обошел действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности. Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post и ABC News.

По результатам опроса, рейтинг Байдена составляет 53%, рейтинг Трампа – 43%.

При этом рейтинг Байдена сокращается в два раза, если рассматривать исключительно категорию избирателей, которые «точно будут голосовать», указано в отчете.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года.

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