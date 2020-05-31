СМИ: Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета, который сбили по ошибке в январе. Об этом сообщает агентство ISNA.
По данным агентства, причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, скорее всего, станет Франция.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.
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