В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Россия будет принимать решение об участии в саммите G7 («Большой семерки») после получения разъяснений от американской стороны. Об этом сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит «Большой семерки», который он планирует перенести с июня на сентябрь.

Сенатор отметил, что Россия должна получить и изучить разъяснения от Соединенных Штатов. Ведь государство может не устроить, например, роль зрителя на G7. Притом РФ готова общаться в любом формате, но при условии равенства всех участников.

«При непременном условии равенства участников и, главное, равных возможностей влиять на принимаемые решения», — сказал он «Интерфаксу».

В настоящее время сенатора настораживает отсутствие в списке приглашаемых Китая и других стран, которые являются участниками «Большой двадцатки». Он выразил надежду, что озвученная президентом США идея пригласить РФ на саммит не является новой конструкцией «под себя», которая будет объединять одни страны против других. «Это не может быть приемлемым», — добавил Косачев.

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