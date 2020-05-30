Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
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Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы за работу во время осады Белого дома протестующими. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«Они были не только полностью профессиональны, но и очень круты», – написал Трамп.
Сотрудники Секретной службы «позволяли «протестующим» кричать и разглагольствовать столько, сколько они хотят», однако пресекали любые опасные ситуации, отметил американский президент.
Ранее сообщалось, что в США начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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