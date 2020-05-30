Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы за работу во время осады Белого дома протестующими. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Они были не только полностью профессиональны, но и очень круты», – написал Трамп.

Сотрудники Секретной службы «позволяли «протестующим» кричать и разглагольствовать столько, сколько они хотят», однако пресекали любые опасные ситуации, отметил американский президент.

Ранее сообщалось, что в США начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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