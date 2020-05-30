В Италии предлагают учредить праздник в знак благодарности России

Итальянская общественная организация «Помогите нам спасти детей» предлагает учредить День российско-итальянской солидарности, чтобы отблагодарить Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Эннио Бордато.

По словам Бордато, предложение уже направлено главам итальянских парламентских групп и мэрам городов, где работали российские специалисты.

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

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