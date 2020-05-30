Twitter не увидел нарушений в твите Трампа о ситуации в Миннеаполисе
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В Белом доме уведомили, что администрация соцсети Twitter заявила в письме, отправленным к ним, что в твите президента США Дональда Трамп о ситуации в Миннеаполисе отсутствуют нарушения. Об этом Белый дом сообщает в своем Twitter.
«Twitter в письме на электронную почту Белого дома признал, что твит, который они подвергли цензуре не нарушает каких-либо их правил», — говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что не взирая на это, пост Трампа по-прежнему цензурирован.
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