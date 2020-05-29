В ДНР обвинили Украину в намерении сорвать минские соглашения

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев пытается сорвать минские соглашения, передает РИА «Новости».

Так Никонорова оценила слова главы комитета Верховной рады по внешней политике Александра Мережко. В интервью изданию «Левый берег» он сказал, что Украина получит право выйти из минских соглашений, если их не будет выполнять Россия.

По мнению Никоноровой, заявление Мережко свидетельствуют о том, что Киев всеми возможными способами пытается уйти от выполнения своих обязательств по минским соглашениям.

Полпред обратилась к международному сообществу с призывом обратить внимание на провокационные высказывания официального представителя Украины в Минске Мережко.

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