Посол РФ оценил идею запретить Трампу выходить из международных договоров

Посол России в США Анатолий Антонов назвал «мертворожденным» американский законопроект, который предлагает запретить президенту США Дональду Трампу выходить из международных договоров без одобрения конгресса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

По словам дипломата, законопроект не будет принят, так как для этого необходима партийная поддержка, отсутствующая в американском конгрессе. Кроме того, Антонов напомнил о праве Трампа наложить вето на законопроект.

Для того, чтобы обойти президентское вето, необходима поддержка 66 сенаторов из 100, отметил посол. Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно из-за раскола в сенате.

Ранее сообщалось, что законопроект, предлагающий запретить Трампу выходить из международных договоров без одобрения законодателей, был внесен на рассмотрение в конгресс США. Это произошло после решения главы государства о выходе американской стороны из Договора по открытом небу.

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