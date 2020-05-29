Трамп объяснил сохранение своей страницы в Twitter

Президент США Дональд Трамп объяснил, что не удаляет свой аккаунт в социальной сети Twitter из-за возможности оперативно реагировать на «псеводновости». От этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы государства на пресс-конференции.

По словам Трампа, он удалил бы свою страницу в Twitter, если бы в стране была «честная пресса». При этом президент подчеркнул, что совокупная аудитория в социальных сетях может достигать 186 млн человек, что «больше, чем есть у медийных компаний».

При этом социальные сети позволяют ему оперативно опровергать недостоверную информацию, публикуемую американскими средствами массовой информации.

Ранее Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter.

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