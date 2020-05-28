Саакашвили предупредил об опасности «балканизации» Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее был назначен главой украинского исполнительного комитета реформ, заявил, что Киев опасается усиления российского влияния в регионах Украины и дальнейшей «балканизации» страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас наблюдается ситуация, когда Россия будет получать «выгоду от отсутствия процесса реформ на Украине». Свидетельства этого можно увидеть как в открытых источниках информации, так «и в некоторых разведывательных данных», отметил Саакашвили. Он считает, что угроза заключается в том, что отдельные украинские регионы «могут попасть под российское влияние».

«Это сценарий балканизации», — сказал Саакашвили.

Он также отметил, что власти Украины сделают «все возможное для того, чтобы он не был реализован».