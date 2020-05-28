ЕС продлил санкции против Сирии
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Совет ЕС на год продлил санкции против Сирии. Об этом говорится в документе, размещенном на его сайте.
В документе указывается, что ограничительные меры в отношении «сирийского режима» будут действовать до 1 июня 2021 года.
Как отмечается, Совет ЕС также принял решение убрать из санкционного списка двух лиц и одну компанию, поскольку они «прекратили действия», которые подпадают «под санкции».
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