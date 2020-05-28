ЕС продлил санкции против Сирии

Совет ЕС на год продлил санкции против Сирии. Об этом говорится в документе, размещенном на его сайте.

В документе указывается, что ограничительные меры в отношении «сирийского режима» будут действовать до 1 июня 2021 года.

Как отмечается, Совет ЕС также принял решение убрать из санкционного списка двух лиц и одну компанию, поскольку они «прекратили действия», которые подпадают «под санкции».

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