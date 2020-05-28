В ГД назвали заявления Берлина о связи кибератаки на Бундестаг с РФ голословными

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление МИД Германии насчет возможных антироссийских санкций из-за приписываемых России кибератаках на Бундестаг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «речь идет о событиях пятилетней давности», каких-либо «доказательств не предъявлено», а имеются лишь «голословные утверждения».

Парламентарий считает, что это своего рода «постпандемический «холодный душ», когда зарубежные страны пытаются «вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов».

Слуцкий также выразил мнение, если Берлин введет против Москвы санкции, то «это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем» в отношениях между ФРГ и Россией.

5 мая стало известно, что федеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году. Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, россиянина подозревают в якобы «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году».

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