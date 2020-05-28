В ГД назвали заявления Берлина о связи кибератаки на Бундестаг с РФ голословными

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление МИД Германии насчет возможных антироссийских санкций из-за приписываемых России кибератаках на Бундестаг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «речь идет о событиях пятилетней давности», каких-либо «доказательств не предъявлено», а имеются лишь «голословные утверждения».

Парламентарий считает, что это своего рода «постпандемический «холодный душ», когда зарубежные страны пытаются «вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов».

Слуцкий также выразил мнение, если Берлин введет против Москвы санкции, то «это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем» в отношениях между ФРГ и Россией.

5 мая стало известно, что федеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году. Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, россиянина подозревают в якобы «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году».

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