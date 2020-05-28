Российского посла вызвали в МИД ФРГ из-за дела о хакерской атаке на бундестаг

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел ФРГ из-за дела о хакерской атаке на бундестаг. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в министерстве, посла 28 мая ожидает беседа, связанная с темой выдачи в начале мая ордера на арест россиянина Дмитрия Бадина. Гражданина Бадина обвиняют в нападении на бундестаг Германии.

Также госсекретарь МИД Мигель Бергер от имени федерального правительства осудил эту «хакерскую атаку».

«Российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — добавили в МИД.

5 мая стало известно, что федеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году. Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, россиянина подозревают в якобы «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году».

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