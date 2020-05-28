Москва повторно отправит приглашения на парад Победы всем участникам

Москва отправит повторные приглашения на парад Победы в Москву многим президентам. Об этом рассказал РИА «Новости» глава первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

В ближайшее время российская сторона направит приглашения всем участникам, в том числе и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса. На этой неделе глава РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорее всего 24 июня будет объявлен выходным днем.

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