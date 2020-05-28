На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, как только контроль над границей с Россией в Донбассе перейдет Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Он считает, что переговоры с республиками Донбасса не приближают стороны у урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Кулебы, у Киева есть план «Б». Он приготовлен на случай, если в ближайший год мирного решения конфликта с ДНР и ЛНР так и не состоится. Он также добавил, что администрация украинского лидера Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.

До этого Зеленский заявлял, что у Киева есть дополнительные планы В и С по Донбассу.