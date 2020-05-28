Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА «Новости».

27 мая во время пресс-конференции корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали часто употреблять слово «нацист» в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Цимбалюк поинтересовался у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.

«Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты ... не можешь это понять, я тебе лично это объясняю», — заявил телеведущий в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Он добавил, что в России любят украинский народ, но ненавидят нацистов. В частности, тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против тех, кто превратили Майдан «в кровавую бойню» и кто принес смерть в Донбасс и Одессу, а также политический террор во многие города Украины, заключил Соловьев.