Трамп намерен наложить вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что наложит вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), если Палата представителей Конгресса примет данный документ. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Если законопроект FISA будет принят Палатой представителей, я быстро заветирую его», — сообщил Трамп.

Он отметил, что США пострадали в результате огромного политического преступления в истории, большой частью которого было масштабное злоупотребление FISA.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников американских спецслужб в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом.