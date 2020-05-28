Вторую партию аппаратов ИВЛ отправят из США в Россию 30 мая

Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет отправлена из Соединенных Штатов в Россию в субботу, 30 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на партнера компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical, Патрика О'Коннора.

«Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200 будут отправлены в Россию в субботу», — сообщил он.

Уточняется, что аппараты будут переданы Центру имени Пирогова.

21 мая в Россию были доставлены первые 50 аппаратов, направленные также в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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