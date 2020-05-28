CША установили срок для завершения работ по иранской ядерной программе

Соединенные Штаты выделили два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии подпадут под санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

«Исключения из санкций на эту деятельность окончатся после окончательного 60-дневного периода сворачивания работ, что позволит участвующим в этой деятельности компаниям и юридическим лицам прекратить свои операции», — заявил Помпео.

Ранее он сообщил, что Вашингтон вводит санкции против двух руководителей иранской ядерной программы: Маджида Агаи и Амджада Сазгару. По словам Помпео, продолжающаяся ядерная эскалация Ирана ясно указывает на то, что такое «сотрудничество должно быть прекращено».

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