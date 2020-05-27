Глава ДНР сообщил о взломе своей страницы в Twitter
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что его аккаунт в Twitter был взломан.
Он отметил, что пытается восстановить доступ к своей странице в Twitter, но пока сделать это не получается.
«Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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