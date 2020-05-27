Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут сохраняться без прогресса в минском процессе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, понимание того, что в международном праве должна действовать «сила права», а не «право сильного», является основанием для конструктивного диалога и мирного сосуществования. Это содержится в Заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Европейской конвенции по правам человека, отметила немецкий канцлер.

При этом, как подчеркнула политик, российская сторона нарушала данный «канон правил и ценностей», при чем делала это неоднократно.

«Россия в нашем непосредственном соседстве создала пояс нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом », — заявила Меркель.

Она добавила, что в случае если прогресса в минском процессе не случится, то Европа будет вынуждена оставить в силе антироссийские санкции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.