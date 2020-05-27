Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о прослушке его разговора с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, экс-глава государства вызвали на допрос, который состоится 29 мая.

Отмечается, что Порошенко хотят допросить в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, которое было возбуждено «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации», способной «причинить существенный вред государственным интересам».

Ранее стало известно, что депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой якобы Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

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