Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

По его словам, когда Киев восстановит контроль над границей и обеспечит вывод войск, не будет поводов сохранять «оккупационную» администрацию.

Диалог с властями ЛНР и ДНР не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования», отметил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть дополнительные планы В и С по Донбассу.

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