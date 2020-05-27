Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.

По его словам, к такому выводу пришел Госдепартамент США.

Он также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга.

Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Всего за полгода в особом административном районе КНР прошло более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.

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