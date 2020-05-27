Кадыров заявил, что абсолютно здоров
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни. Об этом он заявил в прямом эфире социальной сети Instagram.
Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.
«Я абсолютно здоровый человек», — произнес он.
Чеченский глава также добавил, что имеет право заболеть или поставить себе капельницу для поднятия иммунитета.
До этого в СМИ появилась информация, что у Кадырова заподозрили COVID-19.
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