Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни. Об этом он заявил в прямом эфире социальной сети Instagram.

Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.

«Я абсолютно здоровый человек», — произнес он.

Чеченский глава также добавил, что имеет право заболеть или поставить себе капельницу для поднятия иммунитета.

До этого в СМИ появилась информация, что у Кадырова заподозрили COVID-19.

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