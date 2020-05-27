Эксперт отметил позитивный зарубежный опыт проведения дистанционного голосования

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, заведующий кафедрой Правовых основ управления МГИМО МИД России, доктор юридических наук, Заслуженный юрист России Владислав Гриб в комментарии «Газете.Ru» отметил, что есть немалый зарубежный опыт проведения дистанционного голосования.

«Уже во многих странах есть и голосование по почте, и дистанционно, новые технологии. Есть опыт скандинавских стран, в США, в Европе достаточно распространена эта практика. У них разные модели электронного голосования. Есть разные практики электронного голосования. Если лет 20 назад это было новшеством, то с каждым годом это становится обыденной нормой, и я думаю, что сейчас пандемия коронавируса подтолкнет [власти] даже в тех странах, где относились настороженно, к внедрению этих институтов», — отметил он.

Эксперт также отметил и проблемы, которые властям необходимо предусмотреть. «Конечно, здесь два условия, самые серьезные: обеспечение идеальной конфиденциальности выбора, нужны какие-то гарантии, и второе — обеспечение защиты от хакерских атак, чтобы не могли взломать и подкорректировать [решения граждан]. Над этим бьются все юристы. Здесь вопрос технический и юридический, потому что на самом деле, уже есть и цифровые подписи, и цифровой нотариат», — напомнил Гриб.

Заслуженный юрист России предположил, что привычный способ голосования спустя время станет архаичным. «Я думаю, что лет через 100 это будет уже архаичная вещь — когда люди приходят, заполняют листочки и бросают их в урны. Но, понятно, что у нас огромная Россия, есть регионы, куда до сих пор привозят ящики оленеводам на пастбища, все-таки полностью отказаться от бумажного невозможно и надо новые технологии использовать максимально осторожно, учитывая все риски. Голосование [дистанционное], которое проходило в Москве во время выборов в Мосгордуму, показало, что эта форма удобная. Я надеюсь, что больших сбоев, с учетом зарубежного опыта, не будет», — заключил он.