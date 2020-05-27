Трамп призвал проголосовать против поправок в закон об иностранной разведке (FISA)
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Президент США Дональд Трамп призвал представителей республиканской партии проголосовать против внесения поправок в закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом сообщает телеканал Fox News.
Американский лидер ни раз заявлял, что этот закон был разработан с целью слежки за его предвыборным штабом.
По данным телеканала, Трамп может добиться своего. Так, член палаты представителей США Кевин Маккарти попросил демократов отозвать законопроект FISA.
На данный момент внесение поправок в закон рассматривает Конгресс .
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