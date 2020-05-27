Трамп призвал проголосовать против поправок в закон об иностранной разведке (FISA)

Президент США Дональд Трамп призвал представителей республиканской партии проголосовать против внесения поправок в закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом сообщает телеканал Fox News.

Американский лидер ни раз заявлял, что этот закон был разработан с целью слежки за его предвыборным штабом.

По данным телеканала, Трамп может добиться своего. Так, член палаты представителей США Кевин Маккарти попросил демократов отозвать законопроект FISA.

На данный момент внесение поправок в закон рассматривает Конгресс .

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