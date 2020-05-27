Кремль не принимал решений по дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по дате голосования по поправкам в Конституцию в Кремле не принимали, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, никаких решений на этот счет не принималось», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной дате голосования.

Ранее источники назвали вероятные даты голосования по поправкам в Конституцию. Среди них — 1 и 8 июля.

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