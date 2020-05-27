Песков: приглашения на парад Победы главам стран СНГ будут возобновлены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о приглашенных на парад Победы главах государств, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля сказал, что на мероприятие будут возобновлены приглашения главам государств СНГ.

Он также добавил, что по поводу возможного приглашения президента Украины Владимира Зеленского пока ничего не может сказать.

До этого президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на 24 июня.

Ранее Россия отложила парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали праздничный полет авиации и салют. Парад Победы был перенесен на 24 июня.

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