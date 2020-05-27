Главы МИД России и Белоруссии обсудили возможные последствия выхода США из ДОН

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает российские внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

«В развитие заседания СМИД ОДКБ 26 мая сего года министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу», — говорится в сообщении.

В ходе разговора главы МИД подтвердили необходимость тесного взаимодействия по проблематике ДОН, в котором Россия и Белоруссия находятся в одной группе государств-участников. Отмечается, что решении о тесном взаимодействии было принято исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства.

Ранее США вышли из Договора по открытому небу. Причиной выхода стал якобы тот факт, что Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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