ЦИК рассчитавает провели единый день голсования пройдет 13 сентября

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что рассчитывает на проведение единого дня голосования в России 13 сентября, передает ТАСС.

«Мы так рассчитываем, что с учетом того, что происходит, и ситуация (с коронавирусом) улучшается, скорее всего, это (дата голосования) останется в силе», — сказала Памфилова.

Она также заявила, что в ближайшее время избирательным комиссиям предстоит провести две «серьезные кампании» — общероссийское голосование по поправкам в Конституцию и единый день голосования.

Предварительно, в 2020 году выборы в России состоятся в 53 регионах, в 17 из них изберут руководителей субъектов.

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