Байден публично назвал Трампа полным дураком

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во время интервью CNN назвал действующего главу государства Дональда Трампа дураком, который «показывает ложную мужественность» на фоне пандемии.

Журналист напомнила Байдену, что ранее Трамп ретвитнул фотографию Байдена в маске на церемонии по случаю Дня Поминовения, хотя сам политик был без защиты. На ее вопрос, пытается ли Трамп «принизить» своего политического оппонента, выставляя ношение маски признаком слабости, Байден начал критиковать Трампа.

«Он дурак, полный дурак <...> Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями», — заявил Байден.

По его мнению, американский президент не должен показывать ложную мужественность, так как это может стоить людям жизни.

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