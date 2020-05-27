СМИ сообщили о переносе саммита ШОС в Санкт-Петербурге

Российские власти хотят перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на более поздний срок. Об этом РИА «Новости» рассказал высокопоставленный источник.

Ранее проведение ШОС планировалось на 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Однако, по данным источника, президент РФ Владимир Путин решил перенести срок проведения саммита из-за коронавирусной инфекции.

«Скорее всего, ближе к осени», — уточнил собеседник агентства.

При этом, по данным источника, версия проведения саммита в формате видеоконференции исключена.

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