США отправят вторую партию аппаратов ИВЛ в Россию в конце мая
США отправят вторую партию аппаратов ИВЛ в Россию в конце мая, пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп.
«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце», — приводятся слова представителя Госдепа.
Ранее США поставили в Россию 50 аппаратов ИВЛ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
В России выявлено 362 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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