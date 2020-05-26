США отправят вторую партию аппаратов ИВЛ в Россию в конце мая, пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп.

«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце», — приводятся слова представителя Госдепа.

Ранее США поставили в Россию 50 аппаратов ИВЛ, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

В России выявлено 362 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3807 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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