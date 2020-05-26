Песков рассказал, что испытал чувство досады, когда заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что испытал чувство досады, когда узнал о своем положительном тесте на коронавирус, сообщает ТАСС.

«Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию», — заявил Песков.

По его словам, он также испытывал чувство страха за себя и свою семью, которая в тот момент «жестко и бескомпромиссно» сидела на самоизоляции.

Пресс-секретарь также добавил, что все граждане России «получили опыт борьбы с пандемией» и теперь знают, что делать, если такие ситуации возникнут вновь.

12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из Московских больниц и выписали оттуда 25 мая.

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