Программу общего развития НАО и Архангельской области назвали приоритетом, остальное — вторично

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу социально-экономической интеграции регионов, передает ТАСС.

С этим заявлением во вторник выступил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы», - сказал Цыбульский.

Экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования, констатировал он. «И в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать», - пояснил он.

Трутнев, в свою очередь, призвал исходить из простого понимания — «главное, чего мы должны добиться - это чтобы люди лучше жили».